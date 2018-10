"The Little Comrade", grand prix de l'édition 2018 du Waterloo Historical Film Festival

(Belga) Le film estonien "The Little Comrade", de Moonika Siimets, a décroché dimanche soir à Waterloo le grand prix de la sixième édition du Waterloo Historical Film Festival (WAHFF). Le jury présidé par le réalisateur Olias Barco et dans lequel figurait également des comédiens (Marianne Basler, Philippe de Janerand, Gwendolyn Gourvenec) a attribué le prix de la meilleure comédienne à Helena-Maria Reisner, une actrice âgée de neuf ans, pour son rôle dans ce même film. Et The Little Comrade, qui évoque l'Estonie au temps de Staline, a également obtenu dimanche soir le prix de la critique.

Le Clion - une contraction de Clio, la muse de l'histoire, et du célèbre Lion de Waterloo - du meilleur comédien, lui, a été attribué dimanche soir à Inigo Aranburu pour son rôle dans le film espagnol Handia, de Jo Garano et Aitor Arregi. Le Clion des meilleurs décors et costumes, lui, va à Journey's End (Angleterre), de Saul Dibb. Et c'est également ce film anglais qui a obtenu le prix du public. Le jury jeune, dirigé par l'acteur belge Igor Van Dessel, a quant à lui choisi d'attribuer son prix au film finlandais The Eternel Road, d'Antti-Jussi Annila. Le WHAFF, en plus d'une sélection officielle de huit films en compétition, permet aussi de distinguer des documentaires historiques, avec un jury spécifique qui était présidé cette année par le journaliste Alain Gerlache. C'est un documentaire français, "L'autre chemin des dames" réalisé par Pierre Verdez, qui a été distingué. Une mention a également été attribuée par ce jury au film français "Les espions qui venaient d'Hollywood", de Clara et Julia Kuperberg.