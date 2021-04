Malgré la pandémie, le groupe belge "Delta" tient le coup: "On essaye de se diversifier et rester actif pour partager notre musique"

Julien Joris et Benoît Leclercq du groupe belge "Delta" étaient les invités du RTL INFO avec VOUS ce lundi. L'occasion pour eux de parler de leur musique, de leur nouvel album mais aussi... d'interpréter leur nouveau single "Nirvana" en live!

Benoît Leclercq et Julien Joris, membres du groupe belge "Delta" sont des auteurs-compositeurs mais avant tout amis. Invités sur le plateau du RTL INFO avec VOUS ce lundi, les deux Bruxellois ont pu revenir sur leur rencontre, leur musique et leur dernier single qu'ils ont interprété en live. Mais aussi leur prochain album "Genre Humain" qui devrait sortir prochainement.

"On aurait été ravis de pouvoir jouer cet été mais ça va être compliqué donc on essaie de tenir le coup et on continue de composer des chansons", explique Benoît. "On a aussi lancé des lives toutes les semaines sur les réseaux sociaux où à chaque fois on compose des nouvelles chansons avec les gens et pour les gens. On essaye de se diversifier, rester actif et donner du contenu aux gens pour pouvoir partager notre musique mais ce n’est pas évident", poursuit le musicien.

En ces temps particuliers à cause de la pandémie du coronavirus, le groupe explique "tenir le coup" en "allant au studio tous les jours" et en continuant à "écrire des chansons". "On reste là-dedans et ça nous donne de la force", assure Benoît.

"Nirvana": un single festif et dansant avec un message

Leur dernier single "Nirvana" est plutôt festif et dansant dans le rythme. Les auteurs-compositeurs ont quand même voulu faire passer un message à travers leur musique avec des paroles recherchées. "Entre la musique et les paroles, on essaie de donner un côté festif mais aussi des choses qui nous tiennent à cœur", explique Julien. "C’est notre marque de fabrique, ça a toujours été le cas sur nos autres morceaux", complète Benoît.

"Là ça parle du fait que si on veut arriver au nirvana, ça ne dépend que de nous et qu’il faut se prendre en main pour atteindre nos objectifs", continue Benoît. "Il faut croire en ses rêves!" Le groupe Delta l'a fait en se lançant dans la musique, et aujourd'hui ils n'ont aucun regret: "On adore ce qu’on fait!"

Les deux auteurs-compositeurs n'en sont pas à leur coup d'essai: ils écrivent aussi des chansons pour d'autres groupes ou artistes comme "Sables émouvants" d'Arcadian mais aussi des morceaux pour Yannick Noah ou encore Florent Pagny et d'autres.