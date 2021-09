Le Vulcain, ce papillon noir et rouge, est présent en nombre sur nos terres cette année: une biologiste explique pourquoi

Vous l’avez certainement aperçu lors de vos promenades ces derniers jours... Ce papillon noir et rouge, le vulcain, nom scientifique Vanessa Atalanta, est l’invité surprise de nos jardins depuis peu. "J'en ai vu extrêmement beaucoup cette année en tout cas, et j'en ai aussi vu dans les parterres de fleurs", s'extasie Colin. Laetitia, elle, pense avoir trouvé pourquoi: "On essaye de ne pas pulvériser, donc on le fait manuellement, on arrache à la main et voilà ça a porté ses fruits!"

Cette année, la présence de ce papillon atteint des records, comme le montre le graphique ci-dessous qui reprend les observations des particuliers.

Des centaines de milliers de spécimens qui ont profité de conditions météo idéales, du moins, pour un papillon : beaucoup de pluie et puis, enfin, du soleil. "Les chenilles, malgré l'humidité et la pluie, elles ont trouvé tout ce qui leur fallait pour tirer leur épingle du jeu, il y avait à manger, beaucoup d'orties, donc parfait ! Mais il faisait mauvais... Et tout d'un coup, il fait bon pour les adultes donc on a une émergence d'adultes", explique Anne Weiserbs, biologiste pour Natagora.

Et chez nous, cette présence massive s'explique par deux phénomènes : les naissances sur nos terres, mais aussi l’arrivée de spécimens venus du Nord. Le Vulcain, un papillon migrateur.

"Ils font leurs valises là! Ils prennent le plein d'énergie, la plupart d'entre eux sont d'ailleurs déjà en voyage depuis des zones plus au Nord, on les voit parce qu'ils s'arrêtent pour se nourrir, et donc ils sont en train de rejoindre les zones plus au Sud parce qu'ici les conditions hivernales sont trop dures. Et s'ils restent, ils meurent", poursuit la biologiste.

Réchauffement climatique oblige, cet espèce à l'espérance de vie de 6 mois pourrait à l’avenir demeurer plus longtemps sur nos terres… Le vulcain, un papillon qui semble plutôt à son aise chez nous.