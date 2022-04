Saisie en Allemagne d'un super-yacht de l'oligarque russe Ousmanov

(Belga) L'Allemagne a officiellement confisqué le plus grand yacht du monde appartenant à l'oligarque russe Alicher Ousmanov, dans le cadre des sanctions contre la Russie à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, a-t-on appris jeudi de source policière.

Le "Dilbar", un navire de 156 mètres de long et d'une valeur estimée à environ 600 millions de dollars par le magazine Forbes, est depuis octobre 2021 à quai en réparation dans un chantier naval de Hambourg, Blohm + Voss. Il était dans le collimateur des douanes allemandes depuis déjà plusieurs semaines mais n'avait pu officiellement être saisi jusqu'ici en raison d'un imbroglio juridique. En fin de compte, la police judiciaire fédérale allemande a dit avoir réussi, "au terme de longues investigations et en dépit de dissimulations via des sociétés offshore, à identifier la propriétaire du M/S Dilbar et il s'agit de Goulbakhor Ismaïlova, la soeur d'Alicher Ousmanov". "Le luxueux yacht est désormais sous le régime des sanctions et a pu être confisqué à Hambourg", a ajouté la police sur Twitter. Le milliardaire russe, comme sa soeur, sont en effet visés par les sanctions européennes contre les oligarques russes et les membres de leurs familles. M. Ousmanov, 68 ans, était classé sixième dans la liste des personnes les plus riches au Royaume-Uni, établie par le Sunday Times en 2021. Il fait partie des dizaines de milliardaires russes frappés par les sanctions occidentales qui ont suivi le début de l'invasion de l'Ukraine. Mercredi, le club de football Everton, qui évolue en Premier League anglaise, a suspendu ses accords de parrainage avec plusieurs entreprises dans lesquelles M. Ousmanov détenait des parts. Des dizaines de yachts d'oligarques ruses ont été saisis dans le cadre des sanctions occidentales. (Belga)