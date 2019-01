Le boxeur "gilet jaune" fixé mercredi sur son maintien en détention provisoire

(Belga) La justice française dira mercredi si elle décide ou non du maintien en détention provisoire de l'ancien boxeur professionnel Christophe Dettinger, dans l'attente de son procès en février pour l'agression de deux gendarmes lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" à Paris.

Incarcéré depuis le 9 janvier, Christophe Dettinger a demandé lundi lors d'une brève audience sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Si la cour fait droit à sa demande, l'ex-boxeur de 37 ans pourra comparaître libre à son procès pour "violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique", fixé au 13 février devant le tribunal correctionnel de Paris. La représentante du parquet général a requis le maintien en détention de Christophe Dettinger, en raison de la "personnalité extrêmement inquiétante et dangereuse" de cet homme "parfaitement impulsif et totalement déterminé à commettre des actes violents". La vidéo de Christophe Dettinger frappant deux gendarmes à coups de poing et de pied sur une passerelle lors d'une manifestation des "gilets jaunes" le 5 janvier était devenue virale. Recherché après cette agression, il ne s'était présenté à la police que deux jours plus tard. Les deux gendarmes blessés, qui se sont constitués parties civiles, se sont vu prescrire respectivement 15 et 2 jours d'incapacité totale de travail (ITT). Jugé le 9 janvier en comparution immédiate, M. Dettinger, ancien champion de France 2007 et 2008 des lourds-légers, avait demandé un délai pour préparer sa défense, mais était resté incarcéré.