Qu'est-ce que le "Hellfire R9X", le "missile ninja", qui aurait permis de tuer le chef d'Al-Qaida?

Le chef d'Al-Qaïda, l'Egyptien Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan par une frappe de drone américain, a annoncé lundi en direct à la télévision le président américain Joe Biden. "Justice a été rendue et ce dirigeant terroriste n'est plus", a expliqué Joe Biden, avant d'ajouter qu'aucun membre de sa famille n'avait été touché, ni aucun civil. Mais comment est-ce possible ?

Une bombe "ninja" qui ne vise qu'une seule personne

En effet, le bâtiment où vivait le dirigeant du groupe terroriste international ne portait pas de traces d’explosion et aucune victime civile n’aurait été blessée dans l’opération. Selon Le Parisien, ce phénomène porterait à croire que les Américains ont utilisé un missile, définit comme leur "arme secrète" : le Hellfire R9X, un missile équipé de six lames en forme de rasoir, qui écrase et tranche sa cible, mais n’explose, en réalité, pas. Cette arme aurait été développée sous les mandats de Barack Obama.

Alors qu'il existait déjà une version de ce missile, mais qui provoquait une explosion, les Etats-Unis se sont affairés à l'améliorer en mode "ninja" pour que seule la cible du missile soit touchée. Lancé à sa vitesse maximale, le missile R9X peut traverser voitures et bâtiments, et bien sûr atteindre des êtres humains. Pour la cible visée, être touchée par un tel missile revient à "recevoir une enclume tombée du ciel", explique le Wall Street Journal, qui explique que le R9X a déjà été utilisé par le Pentagone et la CIA par le passé lors d'attaques en Libye, en Syrie, en Irak, en Somalie et au Yémen.

L'existence de ce missile avait été évoquée une première fois il y a 5 ans, lorsqu'un haut dirigeant de l'organisation terroriste, Abou Kheir Al-Masri, avait été tué également par une frappe au drone, alors qu'il circulait en voiture dans les routes de Syrie.