La Stib joue avec les exploits des Diables et transforme les noms de stations bien connues (photos)

ZA-LIG!! De @rodeduivels zijn goed op weg om kampioen te worden! BELGICAmpioen? ?



Uiteraard waren we zover niet geraakt zonder thRIBAUCOURTois, ALMArouane Fellaini of rAUMALEu Lukaku ??



Ook zin in een woordspelletje?#REDTOGETHER #mivb pic.twitter.com/b9cfSJYM0t