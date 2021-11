Le chanteur carolo Franck Olivier est décédé

L’artiste carolo est décédé ce lundi 8 novembre à l'âge de 73 ans des suites d’un cancer du foie.

Franck Olivier, né en 1948, est décédé lundi des suites d'un cancer, a annoncé sa femme sur le réseau social Facebook. Le chanteur, né en Belgique et expatrié au Canada, avait rendu sa maladie publique en 2020. On lui avait diagnostiqué un cholangiocarcinome en 2019.



"C'est avec une grande tristesse et le cœur brisé que je annonce que mon mari Franck Olivier est parti pour son grand voyage", a communiqué Marcelle Alexis, l'épouse du chanteur belge. "Merci à vous tous pour votre soutien. Il fait tellement un grand vide dans mon coeur", a-t-elle ajouté, en apprenant la triste nouvelle à ses fans. Franck Olivier a débuté sa carrière de chanteur dans les années 1970. Il a travaillé avec Claude François avant d'adapter en français les succès des Platters. Son tube "Souviens-toi d'Only You" deviendra disque d'or en 1980.

Le chanteur est connu pour avoir interprété plusieurs génériques de séries d'animation très populaires dans les années 1980: "Albator 84", "Astro, le petit robot". L'artiste a par ailleurs présenté l'émission pour enfants La Bande à Grobo sur RTL Télévision. Après s'être expatrié au Canada où il a été producteur d'artistes comme Marcelle Alexis, devenue son épouse, il a publié un livre intitulé "La Foi et l'Épreuve" avant de sortir son autobiographie, "Ma vie, mon histoire", en 2015.