Une partie des pompiers de La Louvière en grève depuis dimanche

Une partie du personnel des pompiers de La Louvière est en grève depuis dimanche minuit. Il décide aujourd'hui s'il reprend le travail, selon les résultats des discussions que vont entreprendre les syndicats et la direction. À la base de ce mouvement: des prestations non-payées.

Une partie des pompiers louviérois bénéficient d'un sursalaire pour les prestations des dimanches et jours fériés. Il n'est plus payé depuis le mois de septembre. Cet avantage date d'avant la réforme des services de secours en 2014. Et une partie du personnel de la caserne, la moitié environ, l'avait conservé depuis. Jusqu'au mois de septembre, où il s'est arrêté sans plus d'explications.

La CGSP a déposé un préavis de grève, dans l'espoir de provoquer une réaction de la zone Hainaut Centre. Mais selon le syndicat cité par la Dernière Heure, ce ne fut pas le cas. Le préavis a donc été activé dès dimanche. Et ces prestations impayées n'en sont pas la seule cause. La CGSP pointe des problèmes de formation, d'horaire ou encore de nominations. Une réunion entre les syndicats et la direction de la zone de secours est prévue ce matin. En attendant, les services habituels de la caserne ont pu être maintenus grâce notamment à des renforts.