La mésaventure de Ryo Yoshizawa: l'un des acteurs les plus populaires du Japon confond son voisin avec ses toilettes… et perd son contrat publicitaire

Un des visages les plus célèbres du Japon, l’acteur Ryo Yoshizawa, a été licencié par le géant des boissons Asahi Breweries après une mésaventure embarrassante. En état d’ébriété, l’acteur de 30 ans s’est introduit chez son voisin… par erreur. Une histoire rocambolesque qui n’a pas fait sourire son employeur.

Tout commence le 30 décembre dernier, lorsque Ryo Yoshizawa, connu pour son charme qualifié de "trésor national" par un magazine de mode, rentre chez lui après une soirée visiblement bien arrosée. Mais au lieu d’entrer dans son appartement, il se trompe de porte et débarque chez son voisin sans y être invité. Selon les médias locaux, l’acteur aurait expliqué à la police : "Je ne me souviens plus. Je pense être entré sans demander, parce que je voulais utiliser les toilettes".

Le faux-pas a mis Asahi Breweries dans l’embarras. L’entreprise avait choisi Ryo Yoshizawa pour représenter sa bière Super Dry Dry Crystal afin de séduire une jeune clientèle en quête de modération. Mais, face à cette histoire d’ébriété malheureuse, le fabricant a réagi fermement. "En tant que société de boissons alcoolisées, nous considérons ces actes comme inacceptables", a déclaré Shiori Shimizu, porte-parole d’Asahi Group Holdings. Résultat : Yoshizawa a été écarté de toutes les campagnes publicitaires de la marque.