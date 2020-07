Renaud sort un titre surprise sur le coronavirus et les fans sont CONSTERNÉS: "J'ai cru à une parodie tellement c'est atroce" (vidéo)

"Coronavirus, connard de virus": c'est le refrain du titre surprise lâché par Renaud, où il prend fait et cause pour le controversé Professeur Didier Raoult, dans un clip visible sur Youtube et Facebook mercredi soir (vidéo au bas de l'article).

Un clip filmé chez des amis



On voit le chanteur en veston de cuir, bras nus et tatoués, chanter dans un jardin - près de l'Isle sur la Sorgue, dans le Vaucluse où il réside, précise le générique final - devant deux guitaristes et un bassiste, une choriste rejoignant ensuite le groupe.

La voix usée par les années et les excès passés



"Quand je pense au brave Docteur Raoult/Conchié par des confrères jaloux/Par des pontes, des sommités/Qui ont les moules (qui ont peur, ndlr) de perdre du blé", l'entend-on déclamer de sa voix éraillée, usée par les années et les excès passés.



Fervent défenseur de l'hydroxychloroquine, le Pr Raoult suscite toujours la polémique. Ses dernières accusations sur des conflits d'intérêts - devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur le Covid-19 - ont provoqué récemment la colère des organismes publics visés.

Son bandana rouge en guise de masque



La vidéo se termine par Renaud qui baisse son emblématique bandana rouge utilisé en guise de masque, pour lâcher son célèbre "tain tain tain". Puis on lit sur un message écrit de sa main: "Pour tous les potes qui ont souffert de ce putain de virus, pour tous les soignants, amitiés".



L'hiver dernier, l'artiste de 68 ans avait sorti un nouvel album, "Les mômes et les enfants d'abord".

"Il était le chanteur énervant il est devenu le chanteur navrant"

Même si Renaud a connu quelques dernières années de galères, ses fans ont toujours répondu présent. Malgré tout, pour certains, à en croire les commentaires laissés sur le clip de sa vidéo sur YouTube, il vaudrait mieux que l'artiste s'arrête là, car "il n'est plus que l'ombre de lui même". Loin de se moquer gratuitement de Renaud, les fans sont plutôt inquiets et attristés: "Le naufrage continue... Je l'ai aimé plus que n'importe quel autre artiste... Malheureusement il n'est plus que l'ombre de lui-même et ça fait de la peine... Il était le chanteur énervant il est devenu le chanteur navrant. Triste", écrit Mika. "La chanson est nulle a chier, c'est une écriture d'un gamin. Vu les textes qu'il a pondu par le passé, c'est super triste", dit Morgan, avec moins de formes.

"Si les gens l'aimaient vraiment, il lui dirait de s'arrêter"