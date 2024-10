Un Belge champion d'Europe du plus gros... potiron

Le championnat de pesée de potiron fait partie des événements phares de la fête annuelle de la cucurbitacée à Ludwigsburg, près de Stuttgart. Cette année, des cultivateurs venus de toute l'Europe, dont l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse, la Pologne et l'Autriche, ont rivalisé pour le titre. Les spécimens ne sont pas seulement jugés sur leur poids : après la compétition, ces géants du potager sont sculptés et exposés lors d'un festival artistique, où ils deviennent de véritables œuvres d'art éphémères.

Installé à Kasterlee, dans la province d'Anvers, Mario van Geel n'en est pas à son premier exploit. En 2019 déjà, il avait remporté ce championnat prestigieux. Cette fois encore, son potiron surdimensionné a surpassé ceux de ses rivaux allemands, dont les deux plus gros spécimens pesaient respectivement 997,5 et 949,5 kilos. Une victoire écrasante, au propre comme au figuré avec sa courge pesée à 1.152 kilos.

Des champions qui donnent la courge !

Cultiver un potiron de plus d'une tonne, c'est tout un art ! Il ne suffit pas de planter une graine et d'attendre que la magie opère. Ce sont des mois de soins, d'arrosage, de surveillance méticuleuse, et une bonne dose de passion. Mario van Geel l’a bien compris et s’affirme aujourd'hui comme l'un des maîtres incontestés de cette discipline. Et qui sait ? Peut-être nous réserve-t-il encore un nouveau record l'année prochaine !