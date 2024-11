"200.000 enfants enlevés chaque année": quel est ce phénomène japonais présenté dans le dernier film avec Romain Duris?

Dans cette fiction basée sur des faits réels, Jay (interprété par Romain Duris) part à la recherche de sa fille, enlevée par sa mère après la rupture du couple.

Bien que cette situation puisse nous sembler surréaliste, l'enlèvement d'enfants par l'un des parents est monnaie courante au Japon. "On a rencontré des expatriés français qui nous ont raconté cette problématique d'enlèvement d'enfants et de garde alternée non respectée", explique ainsi Romain Duris. "Et c'est vrai que ça nous a touchés. Romain et moi, on s'est dit qu'il y avait un beau film à faire. Et puis surtout, il y avait une espèce de continuité par rapport à "Nos Batailles", de continuer à explorer la parentalité".