Adoption, cagnottes et bénévolat: les multiples actions de Paris Hilton pour soutenir les sinistrés en Californie

Après avoir perdu sa maison de Malibu dans les incendies qui ravagent Los Angeles, Paris Hilton n’a pas baissé les bras. Entre une cagnotte qui a déjà récolté plus de 600.000 dollars, un soutien aux familles sinistrées et des actions pour sauver les animaux abandonnés, la star transforme sa tragédie en un véritable élan de solidarité.

Touchée par l’ampleur de la tragédie, Paris Hilton a lancé une cagnotte via sa fondation 11:11 Media Impact, récoltant déjà plus de 600.000 dollars en seulement trois jours. Parmi ces dons, elle a personnellement contribué à hauteur de 100.000 dollars pour soutenir les sinistrés.

Les incendies qui ravagent Los Angeles n’ont épargné personne, pas même les célébrités. Paris Hilton, héritière de l’empire hôtelier Hilton, a vu sa maison de Malibu partir en fumée. Malgré cette perte, la star a immédiatement mobilisé ses ressources et son influence pour aider les victimes de cette catastrophe.

Elle a également annoncé qu’elle offrirait une aide en espèces à 150 familles d’Altadena, une des zones les plus touchées. "Bien que j'aie perdu ma maison de Malibu, mes pensées vont aux innombrables familles qui ont perdu beaucoup plus : leurs maisons, leurs souvenirs précieux, les communautés qu'ils aimaient et leur sentiment de stabilité", a-t-elle déclaré sur Instagram, rappelant que les familles savent mieux que quiconque ce dont elles ont besoin pour se reconstruire.

Une mobilisation pour les animaux en détresse

Grande amoureuse des animaux, Paris Hilton s’est également investie auprès des ONG locales, comme la Pasadena Humane Society. Lundi, elle a passé la journée à faire du volontariat, aidant à retrouver les propriétaires d’animaux perdus ou abandonnés à cause des incendies.

Elle a notamment participé à la réunion d’un chat avec sa famille, bien que celle-ci ne dispose plus d’un foyer. La star s’est aussi prise d’affection pour Zuzu, un chihuahua de trois ans abandonné après la destruction de la maison de ses propriétaires, qu’elle a décidé d’adopter temporairement. "J’ai le cœur brisé pour ceux qui ont perdu leurs amis à fourrure ou qui ont dû s’en séparer à cause des évacuations", a confié Paris Hilton. "Je suis tellement reconnaissante de pouvoir ramener à la maison Zuzu que sa famille a malheureusement dû abandonner après que leur maison a été détruite dans les incendies", ajoute-t-elle.

Au-delà de l’aide immédiate, Paris Hilton travaille activement pour offrir des solutions à long terme. Grâce à sa fondation et à l’appui de ses fans, elle multiplie les initiatives pour venir en aide aux sinistrés, notamment en collaborant avec des organisations telles que Baby2Baby.