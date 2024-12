Après des accusations de détournement, la star du reggaeton Daddy Yankee retrouve le contrôle de son label

La star portoricaine du reggaeton Daddy Yankee, célèbre pour ses tubes planétaires "Gasolina" et "Despacito", a annoncé avoir trouvé un accord avec sa femme Mireddys González pour reprendre le contrôle de ses sociétés, après des accusations de détournement de fonds.

À 47 ans, Daddy Yankee, de son vrai nom Ramón Ayala Rodríguez, avait récemment révélé sur les réseaux sociaux son divorce avec Mireddys González après 29 ans de mariage. Dans la foulée, il avait engagé une procédure judiciaire contre son épouse et sa belle-sœur, Ayeicha, les accusant d’avoir retiré sans son autorisation des sommes importantes des comptes de ses entreprises. Selon les documents, il réclamait le contrôle total de son label El Cartel Records et de sa société Los Cangris, accusant les deux femmes d’avoir détourné respectivement 80 millions et 20 millions de dollars.

Un accord trouvé après une intervention judiciaire

Le juge en charge de l’affaire, Anthony Cuevas, a demandé aux parties de parvenir à une solution commune. Après une heure de discussions privées, Daddy Yankee a annoncé avoir récupéré la gestion de ses entreprises. "C’est un processus que j’ai mené avec beaucoup de paix et beaucoup de tranquillité", a-t-il déclaré à la presse, en demandant le respect pour Mireddys González.