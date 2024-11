Après Robbie Williams, un autre chanteur légendaire rejoint l'affiche du festival TW Classic à Werchter

Bryan Adams, célèbre pour des titres emblématiques tels que "Summer of 69", "Run to You", "Please Forgive Me"et "Everything I Do (I Do It for You)", se produira dans le cadre de sa tournée prévue aux États-Unis et en Europe. Cette série de concerts marquera son retour sur scène et passera notamment par Werchter, une destination prisée pour les grands événements musicaux en Belgique.

L'organisation du festival a salué l'énergie et le charisme de l'artiste : "Bryan Adams est un entertainer né qui sait électriser son public lors de chacune de ses prestations", a-t-elle déclaré dans un communiqué, soulignant l'attrait que représente sa venue pour les festivaliers.