Benjamin Maréchal remplacé à la présentation de "Coûte que coûte" !

Pour l'émission "Coûte que coûte" de ce mercredi 29 novembre, on ne retrouvera pas Benjamin Maréchal à l'antenne, mais bien... son avatar virtuel !

Et oui, l'émission de cette semaine portera sur la réalité virtuelle qui est de plus en plus présente dans nos vies. Les loisirs font de plus en plus appel aux nouvelles technologies pour proposer des expériences hors du commun avec les expositions immersives ou encore la réalité augmentée. Alors qui de mieux qu'un avatar pour présenter cette émission ! Ces nouvelles technologies peuvent être d'ailleurs très rentables pour ceux qui se lancent.