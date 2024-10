BFMTV: après une série de départs, une nouvelle directrice de la rédaction

Depuis juin 2023, Camille Langlade était directrice des rédactions des 10 chaînes d'info locale BFM. Auparavant, elle avait été cheffe du service politique de BFMTV, après avoir démarré sa carrière à Radio Vatican à Rome, et être passée par Europe 1 et iTélé (devenue CNews).

"Son professionnalisme reconnu, son expérience ainsi que sa parfaite connaissance des équipes de BFMTV seront déterminants pour conduire la chaîne vers de grands succès", a déclaré le directeur général de BFMTV Fabien Namias, cité dans un communiqué.

Lancée en 2005 et jusqu'alors première chaîne d'information en continu depuis 2008, BFMTV a été devancée en audience en mai, juin et septembre par CNews, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré.

L'armateur CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé a racheté en juillet BFM et la radio RMC.

L'état-major de ces médias a été renouvelé: l'ancien patron de LCI Fabien Namias et l'ex-directeur de l'information de Radio France et directeur de franceinfo Jean-Philippe Baille viennent de succéder à Marc-Olivier Fogiel, directeur général de la chaîne depuis cinq ans, et à son co-pilote Hervé Béroud, directeur général délégué à l'information de RMC BFM. Tous les deux avaient annoncé leur départ dès juillet.