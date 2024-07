C8 s'engage à diffuser l'émission de Cyril Hanouna avec un différé

"Ce direct a contribué à faire de C8 la première chaîne de la TNT. Alors je ne vais pas vous citer des cibles, des trucs, et puis vous dire: dans le Gard, sur les gens qui ont entre 47 et 50 ans, on est les premiers. Non. C8 est bien la première chaîne de la TNT aujourd'hui. Elle réunit plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés chaque jour", a détaillé Maxime Saada, distinguant la TNT des "chaînes hertziennes" comme TF1.

C8, tout comme la chaîne d'information en continu CNews, est dans le giron de Vivendi, groupe du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Depuis lundi et jusqu'au 17 juillet, 24 candidats sont auditionnés par l'Arcom afin d'obtenir l'un des 15 canaux de la TNT remis en jeu. Des chaînes déjà existantes (BFMTV, LCI, W9, etc.) sont en concurrence avec de nouveaux postulants (RéelsTV, projet du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Ouest-France TV, Le Média, etc.).