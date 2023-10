"Ça me blesse profondément": victime d'insultes en pratiquant sa passion, Alisson fait appelle au Dilemme

"Certaines personnes jugent inappropriée la façon dont je me reconstruis et m’épanouis, partagée sur mes réseaux sociaux. Dois-je ignorer les critiques infondées et blessantes ou prendre le temps de les désamorcer ?", se demande-t-elle.

Assistante de direction, Alisson est également danseuse de cabaret, heels et cheerleader. Mais elle est victime de slut-shaming (qu'on peut traduire littéralement par "stigmatisation des salopes". Il s'agit d'attitudes agressives envers les femmes en raison de leur comportement sexuel réel ou supposé, NDLR), qu'elle subit sur les réseaux sociaux et dans la "vraie vie". De nombreuses personnes la jugent et l'insultent en raison de son activité. Raison pour laquelle elle a décidé de se soumettre à l'avis du public du Dilemme.

"C'est lié à mon histoire passée où j'ai dû me reconstruire et mes activités me permettent vraiment de guérir et de m'épanouir. Et le fait qu'on me juge pour ça, ça me blesse profondément, jusqu'à m'exclure… Je ne comprends pas pourquoi. Ça me touche vraiment", confie-t-elle à Jean-Michel Zecca et au public du Dilemme, chargé de l'aider à trancher.

Il y a deux ans, Alisson a subi un épisode très douloureux : "J'ai vécu un événement traumatisant qui a porté atteinte à mon intimité. J'ai plongé dans une dépression profonde de plus de deux ans", raconte-t-elle.

Suite à cela, elle a tout mis en œuvre pour se reconstruire : "Ce qui m'a littéralement sauvé la vie, c'est la photographie et la danse. C'est le moment dans ma vie où je me sens le plus puissante".