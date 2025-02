"Ce n’est pas comme si nous avions débarqué à l’improviste": Ed Sheeran stoppé net en pleine rue par les autorités indiennes

Alors qu’il s’apprêtait à chanter plusieurs titres, Ed Sheeran a été interrompu en pleine performance de "Shape of You" par un policier qui a mis fin au spectacle sans ménagement. La raison ? Aucune autorisation officielle pour jouer en public dans cette rue très fréquentée du centre de Bengaluru.

Selon le Times of India, les autorités locales ignoraient que la star britannique se produisait sur place et n’avaient délivré aucune permission. Le ministre de l’Intérieur du Karnataka, G. Parameshwara, a expliqué que l’objectif était d’éviter tout chaos en raison de la foule que l’événement aurait pu attirer. "Nous lui avions permis de se produire au Centre d'exposition international. Mais tout à coup, il est venu à Church Street et la police n'avait pas donné la permission. Donc, personne ne devrait profiter d'une telle situation parce qu'il est un chanteur très célèbre et il y aura naturellement beaucoup de monde, ce sera le chaos. C'est pour ça, pour éviter cette situation, que la police ne lui avait pas donné d'autorisation. Malgré cela, il est venu et a essayé de se produire, donc la police l'en a empêché", explique le ministre de l'Intérieur du Karnataka.