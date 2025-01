César 2025: le Comte de Monte-Cristo en tête des nominations

Avec 14 nominations, l’adaptation du roman d’Alexandre Dumas domine les sélections pour la 50e cérémonie des César, suivie de près par "L'Amour ouf" et "Emilia Perez". La soirée, présidée par Catherine Deneuve, se tiendra le 28 février à l'Olympia.

Le trio de tête est complété par "Emilia Perez", la comédie musicale hispanophone de Jacques Audiard, qui décroche 12 nominations. Ce film, mettant en scène la transition de genre d’un narcotrafiquant mexicain, a déjà marqué les esprits en battant un record aux Oscars avec 13 nominations pour un film non anglophone. Présenté à Cannes, il avait reçu le prix du jury et une récompense collective pour ses actrices, parmi lesquelles Selena Gomez, Zoe Saldaña et Karla Sofia Gascon. Cette dernière, également en lice pour le César de la meilleure actrice, a dû affronter une vague de haine en raison de sa transidentité.

Peu de place pour le cinéma populaire

Si l’Académie se rapproche du public en distinguant des succès en salles comme "Monte-Cristo" et "L'Amour ouf", elle a largement ignoré "Un p’tit truc en plus". La comédie d’Artus, qui a attiré 10,8 millions de spectateurs, ne décroche qu’une seule nomination, celle du meilleur premier film.

À côté des trois favoris, deux autres œuvres se distinguent : "Miséricorde" d’Alain Guiraudie et "L’Histoire de Souleymane" de Boris Lojkine, tous deux en lice pour le César du meilleur film et sept autres récompenses. Ce dernier, qui suit le parcours d’un livreur sans-papiers, pourrait envoyer un message fort dans un contexte politique où le gouvernement cherche à durcir sa politique migratoire. Son acteur principal, Abou Sangaré, récemment régularisé après ce premier rôle, est nommé dans la catégorie révélation masculine.