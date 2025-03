"C'est l'ambiance du petit matin": Olivier Schoonejans dévoile un détail surprenant sur ses nombreuses années de matinale

Mais avant de parler de son livre, Olivier Schoonejans s'est remémoré de bons souvenirs de l'époque où il se levait tôt, très tôt, pour préparer et puis présenter ces journaux parlés. "Au départ, je me levais à 1h15 du matin pour arriver ici avec le PC allumé à 2h. Au fur et à mesure des années et de l'expérience, j'ai pu arriver à 3h, 3h30, grand maximum", raconte Olivier Schoonejans qui ne garde que des bons souvenirs de ces matinales.

"Ce sont des souvenirs incroyables", poursuit le présentateur. "C'est l'ambiance du petit matin, c'est l'ambiance de se réveiller un peu avant les autres et de tous être un peu fatigués. Il se passe quelque chose et il se passe aussi quelque chose avec les auditeurs. Il y a cette relation via la voix, via l'écoute qui est vraiment incomparable".

Aujourd'hui, Olivier Schoonejans a changé de média et est le visage du RTL info 13h, en télévision. "Ça me plaît. J'ai l'occasion de faire plein de choses qui m'intéressent, l'actu, l'info, le journal, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et puis les invités aussi, rencontrer des gens tous les jours, pouvoir les faire se confier à moi, apporter de l'info. Quand je raconte ma journée à la maison, ça a l'air toujours un petit peu fantastique. Je vis un rêve éveillé et je rencontre des gens auxquels je ne pensais pas avoir accès. Surtout, au-delà de les rencontrer, ce qui est intéressant, c'est de créer un lien avec eux et de communiquer ce lien aux téléspectateurs.", note-t-il.

L'interview intégrale