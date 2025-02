Cette célèbre animatrice rejoint bel RTL aux côtés de Thibaut Roland

C'est officiel : Barbara Louys, l'une des animateurs phares de la RTBF, rejoint bel RTL dès ce début février pour la "Love Week".

Avec Thibaut Roland, elle animera une semaine spéciale dédiée à l'amour et à la Saint-Valentin. "Raconter des histoires et donner la parole aux autres, c'est ce qui m’a toujours animée. Alors rejoindre bel RTL pour cette Love Week, c’était une évidence ! L’amour est un sujet universel, qui nous touche tous, et pendant une semaine, on va échanger, écouter et partager des moments sincères, drôles et parfois surprenants avec les auditeurs. J’ai hâte de vivre cette belle aventure à l’antenne !", affirme ainsi Barbara Louys dans un communiqué.