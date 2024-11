"Choquant", "criminel": Eva Longoria va définitivement quitter les États-Unis, pour quelle raison? 

"Je suis privilégiée", a-t-elle déclaré à nos confrères de Marie-Claire, dont elle fait la couverture du mois de novembre. "Je peux m’échapper et aller quelque part. La plupart des Américains n’ont pas cette chance. Ils vont être coincés dans ce pays dystopique, et je ressens de l’anxiété et de la tristesse pour eux".

La star américaine Eva Longoria a pris sa décision : elle va quitter les États-Unis et continuer sa vie ailleurs. En cause ? La réélection du Président Donald Trump.

Eva Longoria explique que son déménagement a été motivé par plusieurs facteurs : le "changement d’ambiance" du pays après la pandémie de Covid-19, la situation des sans-abris, la fiscalité élevée en Californie... ainsi que la réélection de Donald Trump.

Engagement politique

Très intéressée par la politique d’immigration, la star de Desperate Housewives est engagée auprès des candidats démocrates au niveau national et local depuis 2012. Elle a, par exemple, passé son été à faire campagne pour Kamala Harris et Tim Walz dans l’espoir de convaincre les électeurs latinos.

Ce qui est choquant, ce n’est pas qu’il ait gagné. C’est qu’un criminel condamné, qui vomit tant de haine, ait pu gagner

Elle a également pris la parole lors de la convention nationale du Parti démocrate et a activement participé à la campagne de la candidate démocrate avec un slogan qui reprenait la traduction espagnole du célèbre "Yes, we can" ("Si se puede") de Barack Obama pour en faire l’expression "She se puede".