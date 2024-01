Christian, nouveau prince héritier, bouffée d'air frais du Danemark

"Rien ne sera plus normal pour le prince Christian. Il va continuer son éducation (...) mais la loi est telle qu'il sera le premier dans l'ordre de succession et le premier à représenter son père en son absence", explique à l'AFP Cecilie Nielsen la correspondante royale de la télévision publique DR.

S'ensuit un séjour d'un an dans un internat danois huppé mais dont le prestige est entaché par un scandale de bizutage.

Pas concerné mais soucieux de préserver son image, Christian quitte l'établissement pour poursuivre sa scolarité dans un lycée public où il doit passer son bac à la fin de l'année.

La cour n'a pas encore communiqué sur son éventuelle orientation universitaire mais il pourrait commencer par faire son service militaire, suivant les pas de son père.

- "Fier de servir mon pays" -

Le 14 novembre, Christian a juré fidélité à la constitution danoise, lors d'un conseil d'État réunissant la souveraine Margrethe II, sa grand-mère, et le gouvernement, lui permettant de devenir un membre plus actif de la famille royale.

Signer ce document d'allégeance lui permet également d'assurer le rôle de régent si son père, Frederik X à partir de dimanche, est absent ou dans l'incapacité de gouverner.

"Je suis fier de servir mon pays", a-t-il déclaré lors du dîner organisé pour son dix-huitième anniversaire en octobre.

"Je vais donner tout ce que j'ai, et je vais apprendre tout ce que je peux", a-t-il ajouté en promettant "non pas la perfection (...) mais le dévouement".

La reine Margrethe II a même partagé publiquement sa fierté.

"Sa grand-mère est fière de lui. Le prince Christian a dit les choses telles qu'elles étaient", a-t-elle loué lors de ses voeux télévisés.

"Aujourd'hui, les jeunes osent montrer qu'ils peuvent aussi manquer de confiance en eux. Cette ouverture est une force que nous pouvons admirer et dont nous pouvons nous inspirer", a ajouté la souveraine qui abdique dimanche, estimant que sa santé ne lui permet plus de remplir sa mission correctement.

- Prince sportif -

De son nom complet, Christian Valdemar Henri John, le prince est né le 15 octobre 2005 à l'hôpital Rigshospitalet à Copenhague.

Baptisé trois mois plus tard dans l'église du château de Christiansborg dans le centre de la capitale danoise, Christian a huit parrains, dont son oncle le prince Joachim et les héritiers des maisons royales de Norvège et de Suède et l'une de ses tantes maternelles, l'Australienne Jane Stephens, qui sera présente lors de l’avènement sur le trône de Frederik X.

Discret, le prince cultive l'image d'un adolescent presque banal, aimant le sport et les sorties entre amis.

Il s'est révélé coureur de fond avec la "Royal Run", une course créée par son père pour encourager la pratique sportive à travers le royaume. Il fait aussi du ski, de la voile et joue au tennis.

Joueur de foot, le prince soutient le FC Copenhague et l'équipe nationale, assistant à de nombreux matchs.

Enfin, Christian adore l'esport (jeux vidéo sportifs) et a même invité des professionnels de cette discipline à son dîner d'anniversaire.