Comment les stars des années 80 entretiennent-elles leurs voix après autant d'années? "Moi je triche"

Plastic Bertrand et Alec Mansion ne comptent plus les années de carrière. Pourtant, les voix des deux stars des années 80 se portent bien. Quel est le secret? Ils nous répondent.

L'interprète du célébrissime "Ça plane pour moi" a chanté ce refrain, et d'autres, des milliers de fois. Sa voix semble pourtant intacte. Il explique qu'il ne la ménage pas, au contraire: "Ça s'entretient. Comme on tourne beaucoup et qu'on chante beaucoup, c'est important. C'est un muscle qu'il faut travailler. C'est ce qui nous permet de pouvoir chanter rapidement sans faire des tonnes de travail avant. Parce qu'on a une voix qui est tout le temps en mouvement."

Alec Mansion, de Léopold Nord, a une technique plus atypique: "Moi, je triche un peu. Comme le public chante tellement, je surfe là-dessus", plaisante-t-il. Il continue plus sérieusement: "Ce qu'il y a, c'est qu'avec une tournée comme Star 80 par exemple, c'est 10 ans à raison de quatre concerts par semaine. On ne se rend pas compte, mais on chante tout le temps."