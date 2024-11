Concert annulé de Bilal Hassani: que risquent les prévenus accusés de provocation à la haine?

Lors de l'audience qui s'est tenue mercredi à Paris, le ministère public a requis des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme contre cinq hommes jugés pour provocation à la haine et injures publiques. Ces derniers étaient impliqués dans les menaces et l'incitation à la violence après l'annonce d'un concert de Bilal Hassani dans une ancienne église de Metz, prévu en avril 2023, mais finalement annulé.