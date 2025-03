Coperni fusionne mode et gaming dans un défilé spectaculaire lors de la Fashion Week de Paris: "Nous voulions rendre hommage au monde du jeu"

Coperni a une nouvelle fois marqué les esprits lors de la Fashion Week de Paris en transformant son défilé en véritable tournoi de jeux vidéo. Un hommage aux LAN parties des années 1990 qui a réuni stars et passionnés.

"Nous voulions rendre hommage au monde du jeu en général et aux LAN parties, qui consistent à rassembler des gens et à jouer ensemble, sans être seuls chez soi", a expliqué Arnaud Vaillant. Une manière pour le duo de célébrer cette sous-culture geek qui a marqué une génération.

Réputés pour leurs mises en scène spectaculaires, les créateurs de Coperni, Arnaud Vaillant et Sébastien Meyer, ont offert dimanche soir un show inédit à l’Adidas Arena. Pour présenter leur collection automne-hiver 2025-2026, ils ont organisé une LAN party géante, ces rassemblements de gamers populaires dans les années 1990, réunissant 200 joueurs et des célébrités comme Bilal Hassani, Léna Situations, Bella Thorne, Squeezie, ou encore la rappeuse américaine Ice Spice.

Sur le podium, les références au gaming étaient omniprésentes. Une robe noire fendue rappelait le look iconique de l'héroïne de "Resident Evil", tandis que des bodies et parkas évoquaient Lara Croft. Des uniformes d’écolières faisaient quant à eux un clin d'œil aux mangas.

Toujours en quête d’innovation, Coperni avait aussi imaginé, en pleine pandémie de Covid, un défilé en drive-in, où les invités assistaient au spectacle depuis leur voiture.

Les autres moments forts de la soirée

Dimanche, d’autres maisons de couture ont également brillé. Chez Valentino, Alessandro Michele a présenté un défilé mixte dans un décor évoquant des bains publics, où les mannequins sortaient de cabines de douche. Dentelle, satin, fourrures et maxi accessoires étaient au rendez-vous pour un show baptisé "Le méta-théâtre des intimités".

À lire aussi Fashion Week: Ralph Lauren fait sensation aux Hamptons pour le lancement des festivités

Chez Balenciaga, Demna a une fois de plus bousculé les codes avec un défilé dans un couloir étroit, où les spectateurs pouvaient apprécier de près les détails des silhouettes. La collection alternait survêtements, denim et manteaux monumentaux en simili cuir, ponctués de robes brodées de strass et de jeux de transparence.