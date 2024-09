Courte apparition de Brigitte Macron dans "Emily in Paris"

L'épouse du Président français interprète son propre rôle: Brigitte Macron fait une courte apparition dans un épisode de la série à succès "Emily in Paris", diffusé à partir de jeudi sur Netflix, révèle le magazine Elle mardi.

Jeudi, la deuxième partie de la quatrième saison sera mise en ligne sur la plateforme de streaming.

"L'idée du caméo (passage éclair, NDLR) nous est venue lorsque Darren Star (le créateur du programme, NDLR) et moi l'avons rencontrée à l'Élysée en décembre 2022", confie Lily Collins, star d'"Emily in Paris", dans Elle.

"C'est une grande fan de la série et elle a pris l'évocation de son personnage dans la saison 1 avec beaucoup d'humour. Cette scène de la saison 4 est un clin d'œil, et tourner avec elle a été à la fois un honneur et un vrai bonheur".

Au sujet de l'interprétation de Brigitte Macron, Darren Star indique juste dans Elle: "Elle le fait avec talent !"

Depuis son lancement en 2020, la série déchaîne les audiences et défraie la chronique. Il y a celles et ceux qui adorent, qui détestent et qui adorent détester.