Cyril Hanouna encore omniprésent, malgré le couperet début 2025 pour C8

Avant l'arrêt sanction de C8 fin février, jamais Cyril Hanouna, son animateur phare mais controversé, n'aura été autant présent, 7 jours sur 7 sur la chaîne, et également sur la radio Europe 1 du lundi au vendredi.

Cyril Hanouna avait déjà présenté entre 2013 et 2016 sur Europe 1 "Les Pieds dans le plat". "Il n'a rien perdu de son aisance", note une source interne.

Europe 1 a annoncé vendredi que Cyril Hanouna reprenait dès lundi la case du 16h-18h pour "On marche sur la tête", une émission inaugurée pendant la campagne des législatives.

Mais "On marche sur la tête" avait été épinglée par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, pour son "manque de mesure et d'honnêteté". L'autorité indépendante avait pointé un traitement "largement univoque" de l'actualité électorale dans cette émission, avec une surreprésentation de l'extrême droite.

Avec Hanouna, l'audience moyenne du 16h-18h a été multipliée par près de 3 par rapport au mois de mai, et 250.000 téléchargements en podcast ont été enregistrés.

Europe 1 relève que Cyril Hanouna est "connu pour son énergie et son franc-parler".

- Pied de nez -

Sur C8, le bientôt quinqua reste à la barre de l'émission emblématique "Touche pas à mon poste" (TPMP), en début de soirée à partir du 2 septembre, où il est entouré de chroniqueurs comme Valérie Benaïm et Gilles Verdez. Ce programme, qui mélange également divertissement et débats d'actualité, est régulièrement taxé de populisme, accusé de privilégier les clashs voire de véhiculer de fausses informations.

Non en direct, il sera en outre sur C8 les samedis et dimanches pour le talk-show "Face à Hanouna" à partir de 19H10 - le concept avait été testé entre février et avril derniers.

Cette ubiquité aura nécessairement un terme: fin juillet, l'Arcom n'a pas renouvelé la fréquence TNT de C8, qui prendra fin le 28 février 2025. La chaîne a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en huit ans, en raison des dérapages de son animateur vedette.

Lancée en 2005 sous le nom de Direct 8, la chaîne, qui réunit plus de 9 millions de téléspectateurs quotidiens, devrait disparaître sous sa forme actuelle.

La saison qui démarre a ainsi des allures de baroud d'honneur. Dans le cadre de sa candidature au renouvellement de sa fréquence, C8 s'était engagée devant l'Arcom à diffuser TPMP avec un différé allant jusqu'à 45 minutes. Il s'agissait de permettre "de garantir la maîtrise de son antenne", avait déclaré Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, la maison mère de C8.

Mais il n'en sera rien, à partir du 2 septembre: Cyril Hanouna restera en direct. "On va kiffer!", a promis celui surnommé "Baba", qui se veut champion d'une télé "populaire" et dénonce volontiers un "acharnement" contre ses émissions.

Une fois C8 éteinte, son programme clé TPMP pourrait atterrir sur une autre antenne du groupe Canal+, notamment dans "la tranche en clair" de la chaîne cryptée.