Drame pour la chanteuse Lio: son plus jeune fils s'est donné la mort par immolation

Diego, le plus jeune fils de la chanteuse Lio et le dernier d’une fratrie de six enfants, s’est donné la mort par immolation. Son corps a été découvert dimanche à proximité de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Selon les informations de Paris Match, le jeune homme de 21 ans aurait quitté son domicile ce week-end après avoir récupéré la carte bancaire de sa mère. Il aurait ensuite pris la direction de l’aéroport au volant de sa voiture, avant de s’arrêter dans une station-service Total située non loin des pistes. C’est là qu’il aurait rempli un jerrycan d’essence, avant de s’asperger de carburant et de commettre l’irréparable.