Effets spéciaux, casting, secrets de tournage: James Cameron dévoile tout sur "Avatar : Fire and Ash"

C’est l’un des films les plus attendus de l’année : Avatar 3 sortira chez nous le 17 décembre prochain. Et James Cameron a fait quelques confidences sur ce nouvel opus, il y aura encore plus d'effets spéciaux et surtout une histoire plus complexe.

Dans ce troisième volet baptisé "Avatar : Fire and Ash" ("Le feu et les cendres"), Jake Sully et Neytiri, les héros emblématiques, rencontrent un nouveau peuple de Na’Vi : le clan des Cendres. Mais attention, ces Na’Vi-là ne sont pas les gentils habituels. Plus d’ambiguïté, moins de manichéisme : fini les "Na’Vi qui sont des gentils et les humains qui jouent les méchants". James Cameron promet un scénario où les nuances morales compliquent l’équation.