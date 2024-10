Entre fierté, tendresse et souvenirs sombres: Lisa Marie Presley fait des révélations inédites sur son père Elvis dans ses mémoires

Lisa Marie Presley avait commencé à travailler sur ses mémoires bien avant sa disparition. Intitulé "From Here to the Great Unknown" (NDLR : "Partir d’ici pour faire un saut dans la grande inconnue"), ces mémoires récemment publiés aux éditions JC Lattès nous offrent un portrait unique du King à travers les yeux de celle qui fut sa fille adorée.

Pourtant, Lisa Marie avait tout prévu. À peine un mois avant sa mort, elle avait demandé à sa fille, Riley, de l’aider à finaliser le projet. Suite à cette tragédie, Riley a recueilli les enregistrements et s’est lancée dans l’écoute et la transcription des souvenirs de sa mère, y ajoutant ici et là quelques précisions. Le résultat ? Un livre écrit à "quatre mains", entre mère et fille.

Un regard enfantin sur un père superstar

Quand Elvis Presley meurt en août 1977, Lisa Marie n’a que neuf ans. Toutefois, elle garde en mémoire de précieux moments passés aux côtés de son père. Elle raconte son souvenir préféré, quand Elvis la prenait par la main quelques minutes avant le début du show et l’amenait sur la scène, la plaçait à l’endroit précis où lui allait être. Puis l’équipe venait chercher Lisa Marie, pour la placer dans le public. Elle se souvient de l’"électricité" ambiante et de la fierté qu’elle ressentait à chaque spectacle.

Mais les mémoires de Lisa Marie ne se limitent pas aux moments de gloire. Elle évoque également des épisodes plus douloureux, les premières prises de conscience de la santé déclinante de son père. Trop jeune pour comprendre, elle le trouvait parfois évanoui dans une pièce. À cette époque, elle avait même écrit un poème avec cette ligne bouleversante : "J’espère que mon père ne va pas mourir". Cette crainte se réalise le 16 août 1977. Ce jour-là, elle comprend que sa vie ne sera plus jamais la même.

Parmi les souvenirs mémorables, un en particulier semble tenir une place spéciale dans le cœur de Lisa Marie : la fois où Elvis Presley l'a accompagnée à une réunion de parents d’élèves. Pour l’occasion, le King avait opté pour un look relativement sobre : pantalon noir et chemise, mais ne pouvait s’empêcher d’agrémenter sa tenue d’une énorme ceinture et d’un cigare à la bouche. Lorsqu’il sortait de la voiture, les professeurs ne savaient plus où donner de la tête ! Lisa Marie, main dans la main avec son père, se sentait "fière comme un paon", une fierté qu’elle n’a jamais oubliée.