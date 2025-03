Eurovision 2025: une candidate contrainte de changer les paroles de sa chanson jugées inappropriées

Alors que l’Eurovision 2025 approche, une première controverse éclate autour de la chanson maltaise, jugée trop provocante par les organisateurs. Pendant ce temps, la Suisse, pays hôte, promet une édition spectaculaire et rêve d’un retour de Céline Dion.

Au-delà de cette simple ressemblance phonétique, la controverse prend une autre ampleur. La chanteuse joue volontairement sur le double sens, notamment avec l’expression "serving kant", qui évoque "serving cunt", une phrase popularisée dans la culture queer et drag pour revendiquer une attitude assumée et confiante. Une référence qui semble poser problème aux organisateurs, décidés à éviter toute polémique.

Mariana Conte, qui représente Malte cette année, a révélé mardi sur ses réseaux sociaux que l’Eurovision lui impose de modifier les paroles de son titre. En cause : le mot "kant", qui signifie "chanter" en maltais, mais dont la prononciation ressemble au mot anglais "cunt", une insulte misogyne.

Une édition 2025 sous le signe de l’audace

Malgré ce premier accroc, l’Eurovision 2025, qui se déroulera à Bâle, promet d’être spectaculaire. "Chaque année, l’Eurovision est une expérience unique", a déclaré Moritz Stadler, coproducteur exécutif, assurant que l’édition suisse sera pleine de "surprises" et d’"idées folles".

L’événement, qui attire chaque année plus de 160 millions de téléspectateurs, revient en Suisse après la victoire de Nemo en 2024 avec "The Code". Un clin d’œil à l’histoire, puisque le pays avait déjà accueilli la toute première édition en 1956 et marqué les esprits en lançant la carrière de Céline Dion en 1988.

Céline Dion bientôt de retour sur la scène de l’Eurovision ?

Depuis l’annonce de Bâle comme ville hôte, une question agite les fans : Céline Dion fera-t-elle son grand retour sur la scène de l’Eurovision ? Moritz Stadler entretient le suspense : "Céline Dion et l’Eurovision en Suisse vont de pair. Sera-t-elle à Bâle ? Sera-t-elle dans le spectacle ? Il y a beaucoup de possibilités et nous travaillons dessus".