Fréquences télé: Cyril Hanouna accuse l'Arcom de "harcèlement"

C8 appartient à un groupe qui conservera six autres fréquences TNT: Canal+, CNews, CStar et trois chaînes thématiques (Canal+ Sport, Canal+ Cinémas et Planète+).

Pour terminer "TPMP", Cyril Hanouna s'est lancé dans un long plaidoyer pro domo, au ton plus grave. "C'est un délit de faciès, pour moi, et une énorme atteinte à la liberté d'expression", a-t-il attaqué. "Ils ont supprimé toute une chaîne parce qu'il y avait un animateur qui leur revenait pas".

"Depuis plusieurs années je fais l'objet d'un harcèlement répété" et "j'ai décidé de saisir la justice", a-t-il annoncé solennellement. "Je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom, qui derrière engendre des messages de haine sur les réseaux sociaux".

"C'est extrêmement grave. Ils ne peuvent pas empêcher quelqu'un de travailler et, aujourd'hui, l'Arcom m'empêche de travailler", a-t-il estimé.

"En élargissant, c'est plus de 400 personnes qui risquent de se retrouver au chômage", a affirmé l'animateur, qui a rappelé que C8 employait 300 personnes et sa boîte de production H2O une centaine. "Moi, je pourrai rebondir, ma liberté de parole sera ailleurs, sur les réseaux".

"Que j'aie fait, voilà, j'allais dire quelques conneries en direct, oui, mais tout le bien qu'a fait cette émission par rapport à 0,01%... Je vais dire: qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un canular, oui, on regrette (...) On s'est pris la tête avec un député", a-t-il concédé, pour rappeler les faits ayant occasionné les plus fortes amendes.

C8 et NRJ12, autre chaîne qui n'a pas obtenu de renouvellement de sa fréquence, doivent laisser la place à OFTV (groupe Ouest France) et RéelsTV (CMI Média, du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky).