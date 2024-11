Georgina Cooper, célèbre mannequin des années 1990, est décédée à 46 ans

Selon les informations du Daily Mail, elle aurait succombé à une hémorragie cérébrale à la suite d'un Covid long. Toujours selon le média britannique, Georgina Cooper était en vacances sur l'île de Kos, en Grèce, quand c'est arrivé. Elle aurait été transportée d'urgence vers l'hôpital de Crète et mise en soins intensifs. Elle est décédée sur place cinq jours plus tard, avant que son corps ne soit rapatrié en Angleterre.

Son sourire était iconique. Depuis ce vendredi 8 novembre, le monde de la mode pleure Georgina Cooper. La célèbre mannequin britannique des années 1990 avait 46 ans lorsqu'elle est partie. Son décès a été confirmé sur les réseaux sociaux par deux autres mannequins: Erin O’Connor et Jade Parfitt.

Dans les années 1990, le mannequin Georgina Cooper connaît une ascension fulgurante après avoir signé avec l'agence Premier Model Management, où l'on retrouvait également Naomi Campbell. Elle collabore avec des créateurs de renom, comme Alexander McQueen et Stella McCartney, et prête son image à de grandes marques telles que Gucci et Burberry.