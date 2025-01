Isabelle Huppert dans "La femme la plus riche du monde": un rôle inspiré de Liliane Bettencourt?

L'actrice Isabelle Huppert s'apprête à briller dans un nouveau film intriguant : "La femme la plus riche du monde". Une fiction qui semble s’inspirer de la vie de Liliane Bettencourt, ex-patronne de L’Oréal.

Dans "La femme la plus riche du monde", Isabelle Huppert incarne Marianne Farrère, une milliardaire à la tête d’un empire cosmétique mondial. Une femme qui, derrière son immense fortune et son pouvoir, se révèle profondément seule. Sa vie bascule lorsqu’elle rencontre Pierre-Alain Fantin, un homme charismatique interprété par Laurent Lafitte. Une relation qui promet de faire des vagues, à la fois sur l’écran et dans les salles de cinéma.

Difficile de ne pas penser à Liliane Bettencourt, l’héritière de L’Oréal, et à François-Marie Banier, son confident controversé, qui avaient fait les gros titres pendant des années. Bien que le film soit une œuvre de fiction, les similitudes avec cette affaire médiatique sont troublantes.