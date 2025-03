"J'avais honte": Caroline Vigneaux brise le silence sur les violences sexuelles qu’elle a subies

Avec "In Vigneaux veritas", son spectacle le plus personnel, l’humoriste Caroline Vigneaux brise les tabous et raconte son parcours, y compris les violences sexuelles qu’elle a subies. Entre humour et confidences, elle espère contribuer à un changement des mentalités.

Dans son son seule en scène "In Vigneaux veritas", Caroline Vigneaux prévient son public : elle va dire "toute la vérité". Loin d’un simple stand-up, ce quatrième spectacle est aussi le plus intime de l’humoriste, qui y dévoile des aspects jusque-là méconnus de sa vie. "C'est mon spectacle le plus personnel et le plus intime, puisque j'ai révélé des secrets absolus que je n'avais dits avant", affirme l'humoriste.

Sur scène, en tenue sobre et décontractée, elle aborde avec dérision le passage à la cinquantaine, son fou-rire qu'elle a eu lors de l'enterrement de son père, la légalisation des drogues en Ehpad ou encore la surconsommation de porno par les jeunes. Mais c’est en toute fin de spectacle qu’elle livre ses confidences les plus bouleversantes : les agressions et le viol qu’elle a subi.