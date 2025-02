"Je vous piège toujours": Selena Gomez surprend avec une collaboration inattendue sur son nouvel album

"Je vous piège toujours les amis. Mon NOUVEL album I Said I Love You First, en collaboration avec mon meilleur ami Benny Blanco, sort le 21 mars", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux. Elle en a profité pour dévoiler un premier single, Scared of Loving You, disponible dès maintenant sur toutes les plateformes de streaming. "Nous avons hâte de partager ce projet spécial avec vous bientôt", ajoute la chanteuse.

Surprise pour les fans ! Ce jeudi 13 février, Selena Gomez a annoncé sur Instagram la sortie d’un nouvel album intitulé "I Said I Love You First", en duo avec son compagnon Benny Blanco. Prévu pour le 21 mars 2025, cet opus marque le grand retour de la chanteuse après une période consacrée à sa carrière d’actrice.

De son côté, Benny Blanco, producteur et compositeur nommé 11 fois aux Grammy Awards, a partagé son enthousiasme en publiant une vidéo du tournage de l’album. "Je n'arrive pas à croire que je vais passer le reste de ma vie avec toi", a-t-il commenté, confirmant ainsi l’aspect très personnel de ce projet.

Une collaboration qui dure depuis 2015

Si cet album est leur premier projet officiel en tant que couple, Selena Gomez et Benny Blanco ne sont pas des inconnus en studio. Leur première collaboration remonte à 2015, lorsque Benny a coproduit plusieurs morceaux du deuxième album de Selena, Revival, dont le tube "Same Old Love". Ils ont ensuite retravaillé ensemble en 2019 sur "I Can't Get Enough", un titre avec J Balvin et Tainy.

Mais cette fois, l’album ne se limite pas à une simple collaboration professionnelle : "I Said I Love You First" célèbre leur histoire d’amour, de leur rencontre à leurs fiançailles.

Leur relation a longtemps été entourée de rumeurs avant d’être officialisée en juin 2023. Quelques mois plus tard, en décembre, ils annonçaient leurs fiançailles avec un message plein d’émotion : "L’éternité commence maintenant...".