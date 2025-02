"La musique guérit": Shakira fait un retour triomphal à Rio après sept ans d'absence

Il s'agit de la première tournée depuis 2018 de la star colombienne, qui avait accédé à une célébrité planétaire avec "Whenever, whenever" en 2001.

C'est devant quelque 46.000 spectateurs réunis au stade Olympique Nilson Chaves que Shakira a entamé son spectacle, alternant ses plus grands succès et les titres de son 12ᵉ album "Las mujeres ya no lloran" ("Les femmes ne pleurent plus"). Parmi eux, "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", devenu viral et largement associé à sa rupture très médiatisée avec l’ex-footballeur Gerard Piqué en 2022.

"La musique guérit", a déclaré l’artiste sur scène, invitant son public à faire preuve de "résilience". "Aimer quelqu'un d'autre, c'est très bien, mais c'est mieux de s'aimer soi-même", a-t-elle ajouté.

Pour ses fans, cette tournée marque un tournant. "Elle a traversé une période très difficile dans sa vie personnelle, elle s'est réinventée et aujourd'hui elle est plus forte que jamais. Je pense que ce concert couronne tout cela", a confié Juliana Modenesi, qui a parcouru 600 kilomètres pour assister à ce moment unique.

Une performance de deux heures et demie

Durant deux heures et demie, Shakira a enchaîné les titres mêlant pop, reggaeton, salsa et bachata. Ses tubes incontournables, comme "Hips Don't Lie", "Chantaje" et "Waka Waka", ont électrisé le public brésilien. Quelques jours auparavant, elle recevait le Grammy du meilleur album pop latino, une récompense qu’elle a dédiée aux migrants menacés d'expulsion aux États-Unis.

Avec plus de 90 millions de disques vendus et quatre Grammy Awards à son actif, Shakira s'impose comme l'une des artistes latines les plus influentes de tous les temps. Cette tournée, qui la mènera jusqu'à la fin juin à travers l'Amérique latine, les États-Unis et le Canada, marque un retour triomphal sur la scène internationale.