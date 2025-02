L’acteur belge Frank Dingenen est décédé à 74 ans: "Un véritable artisan, perfectionniste de surcroît"

Le comédien et animateur belge Frank Dingenen s’est éteint à l’âge de 74 ans. Hospitalisé il y a quelques jours après des problèmes de santé, il a succombé brutalement, laissant derrière lui des proches et des admirateurs sous le choc.

Parmi ceux qui lui rendent hommage, Wendy Van Wanten, , de son vrai nom Iris Vandenkerckhove, qui a partagé l’écran avec lui dans la série "Meester", confie son émotion et sa surprise. "La dernière fois que j'ai eu un contact avec lui, c'était par e-mail aux alentours du Nouvel An. J’en ai déduit qu'il traversait une période difficile".

L’actrice et chanteuse, qui lui doit en partie sa carrière télévisuelle, évoque avec tendresse leur collaboration. "Non seulement il jouait, mais il écrivait aussi lui-même les scénarios. C'était un véritable artisan, perfectionniste de surcroît". Mais elle se souvient aussi d’un homme sensible, qui avait mal vécu son éloignement des écrans. "Le fait qu'il n'apparaisse plus à la télévision a été difficile pour lui".

Un dernier hommage

En mémoire de Frank Dingenen, la résidence Vivasse a ouvert un registre de deuil, accessible chaque jour dans la cafétéria de l’établissement. Une cérémonie sera également organisée pour honorer celui qui aura marqué plusieurs générations de téléspectateurs.