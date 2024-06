"Le Bigdil" de Vincent Lagaf relancé en 2025 sur RMC Story

"Après plus de 20 ans d'absence", Vincent Lagaf' et Bill l'extra-terrestre bleu aux grands yeux jaunes reprendront l'antenne pour de "nouveaux épisodes", explique RMC Story dans un communiqué.

"Je ne veux plus en faire (d'émission quotidienne) car de nos jours, il faut en enregistrer cinq ou six par jour", a expliqué l'animateur de 64 ans, estimant qu'"en prime time, on a plus de temps pour déconner".

"On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Bigdil sur TF1", a assuré Vincent Lagaf', tout en laissant entendre qu'il n'y aurait plus de "Gafettes", ces jeunes femmes qui l'assistaient en plateau. "Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir des belles filles partout. Le monde a changé, les mentalités ont changé", a-t-il commenté.

Bill, personnage en images de synthèse, sera en revanche toujours incarné par le comédien Gilles Vautier, a-t-il précisé.

RMC Story a déjà pu tester l'appétence du public actuel pour "Le Bigdil" en y consacrant une soirée spéciale en décembre, à l'occasion des 25 ans de l'émission. Cette soirée avait attiré près de 400.000 téléspectateurs et permis à la chaîne d'enregistrer son record d'audience entre 21h et 22H sur les 25-49 ans, hors foot et hors année 2020.