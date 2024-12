Le jackpot de Noël: voici ce que Mariah Carey touche chaque année grâce à sa chanson culte "All I Want For Christmas Is You"

Depuis près de 30 ans, Mariah Carey règne en maîtresse incontestée des playlists de Noël grâce à son tube intemporel "All I Want For Christmas Is You". Mais saviez-vous que cette chanson lui rapporte chaque année des millions de dollars ?

L’histoire commence en 1994, lorsque Mariah Carey coécrit ce qui deviendra l'hymne des fêtes de fin d'année en seulement 15 minutes, avec le compositeur Walter Afanasieff. Rapidement, "All I Want For Christmas Is You" connaît un succès planétaire. Depuis, il revient chaque mois de décembre, comme un cadeau qu’on ne cesse de déballer.

Et ce cadeau, il est surtout pour Mariah Carey. Selon The Economist, le tube aurait généré 60 millions de dollars, soit environ 57 millions d'euros, en droits d’auteur entre 1994 et 2017. En moyenne, cela représente 2,5 millions de dollars par an. Avec le boom du streaming, ce chiffre explose encore davantage : en 2022, la chanson aurait rapporté 8 millions de dollars grâce à ses écoutes en ligne et à la radio.