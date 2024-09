Le prince Harry fête ses 40 ans, loin des yeux et du cœur de la famille royale

"Il est complètement isolé et il va le rester. Toute suggestion d'un retour même avec un rôle mineur au sein de la monarchie me parait complètement irréaliste", juge auprès de l'AFP Pauline MacLaran, professeure à l'Université Royal Holloway.

Il y a 10 ans, il était l'un des membres les populaires de la famille royale. Désormais installé en Californie, le prince Harry fête dimanche ses 40 ans, impopulaire auprès des Britanniques et coupé de sa famille.

"La confiance est rompue", complète le commentateur royal Richard Fitzwilliams. "Ils ne lui font pas confiance et sans confiance, rien n'est possible".

Les liens entre le duc de Sussex et "la firme" (le surnom attribué à la famille royale) se sont distendus en 2020 lorsque sa femme Meghan et lui ont renoncé à leurs obligations royales et emménagé en Californie.

- Rupture -

La suite ? Une interview explosive du couple à l'Américaine Oprah Winfrey au cours de laquelle ils ont révélé qu'un membre de la famille royale s'était interrogé, lorsque Meghan était enceinte, sur la couleur de peau qu'aurait leur fils Archie, et une mini-série Netflix très critique fin 2022.