Les César, c'est ce soir: on revient sur les moments culte de la cérémonie au fil des ans

Ce soir, la 50ᵉ cérémonie des César se tiendra à l’Olympia de Paris. Une édition anniversaire qui promet son lot d’émotions, de surprises et de discours marquants. Mais avant de découvrir le palmarès de cette année, replongeons-nous dans les moments les plus mémorables des César… De l’émotion pure aux fous rires inoubliables !

L’humoriste, feignant de lire un scénario, déclare avec sérieux : "Sean Penn entre dans la pièce. Il me regarde. Il m’aime". Un moment irrésistible qui fait encore sourire aujourd’hui.

On a tous connu un moment de solitude, mais celui de Vanessa Paradis en 1991 reste mythique. Chargée d’annoncer le César du meilleur espoir féminin, la chanteuse et actrice se trompe de gagnante en lisant le mauvais nom.

L’humoriste, toujours aussi taquin, joue avec la différence de taille, déclenchant les rires du public. Une séquence culte qui rappelle que les César, c’est aussi de la légèreté et de l’autodérision.

En 1996, Annie Girardot reçoit le César du meilleur second rôle féminin pour Les Misérables de Claude Lelouch.

Malaise sur scène, rectification immédiate… et un moment qui fait aujourd’hui partie des plus grands ratés des César.

Alain Delon et son hommage à Romy Schneider

Enfin, impossible de ne pas mentionner le poignant hommage d’Alain Delon à Romy Schneider en 2008.

Très ému, l’acteur se remémore son amour et son admiration pour l’icône disparue. Un discours sobre et touchant, qui a profondément marqué la salle et les téléspectateurs.

Bien sûr, les César ont aussi connu d’autres moments mémorables : l’émotion de Jean-Paul Belmondo en 2017, les larmes de Charlotte Gainsbourg en 1986, Coluche et sa fausse lettre d’Alain Delon en 1985… Autant d’instants qui font de cette cérémonie un rendez-vous incontournable du cinéma français.

Ce soir, qui nous offrira la séquence qui restera dans les annales ? Réponse dans quelques heures !