Les Schtroumpfs sont de retour: voici à quoi ressemble le nouvel opus avec… François Damiens

Le 16 juillet prochain, les célèbres petits êtres bleus reviennent sur grand écran dans "Les Schtroumpfs", un film d’animation au casting impressionnant, avec Jérôme Commandeur, Sofia Essaïdi et François Damiens.

Dans ce nouvel opus, une terrible menace plane sur le village des Schtroumpfs. Le Grand Schtroumpf a été mystérieusement enlevé par les redoutables sorciers Razamel et Gargamel. Déterminés à le retrouver, la Schtroumpfette et son meilleur ami, le Schtroumpf Sans-Nom, se lancent dans une mission audacieuse qui les mènera aux confins de leur monde enchanté.

Au fil de leur périple, ils feront la rencontre de nouveaux alliés hauts en couleur, dont Mama Poot et ses petits, qui pourraient bien changer le cours de leur aventure. Mais pour sauver leur chef, les Schtroumpfs devront faire preuve de courage et d’ingéniosité… et peut-être même sauver le monde entier !