Louane reçoit le soutien d’une ancienne gagnante de l’Eurovision: "Je veux croire qu'enfin la France décrochera cette victoire"

Marie Myriam, la dernière à avoir offert la victoire à la France à l'Eurovision en 1977, a exprimé dimanche son "soutien" et sa "tendresse" à Louane, qui représentera le pays cette année avec sa chanson Maman.

"Je veux croire qu'enfin la France décrochera cette victoire à travers la voix et la prestation de Louane, sous le regard de la plus belle des étoiles : son étoile", a confié la chanteuse de "L'Oiseau et l'Enfant".