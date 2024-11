"On me raccrochait au nez quand je le donnais": le petit-fils de Louis De Funès se confie sur le "fardeau" que constituait son nom

Dès son enfance, Laurent de Funès rêve de faire de la comédie, mais il faut attendre de nombreuses années avant qu’il ose réellement se lancer. "Les portes n’étaient pas ouvertes", confie-t-il. "On m’a raccroché au nez plusieurs fois quand je donnais mon nom". C’est finalement à plus de 60 ans, après une carrière dans la publicité et l'écriture, qu’il se lance dans le spectacle, avec l'envie d’être "vraiment soi-même". "J’ai écrit ce seul en scène pour raconter mes difficultés, mais aussi le plaisir que j’y ai trouvé", ajoute-t-il.

Aujourd’hui, Laurent de Funès n’a plus de complexe à assumer son nom. Lorsqu’on évoque les mimiques et le style de son grand-père, il refuse catégoriquement d’être une simple imitation. "Je ne suis pas une copie, je suis moi", affirme-t-il. Laurent, qui incarne son propre style sur scène, veut avant tout être fidèle à sa propre personnalité.

À plus de 60 ans, Laurent de Funès se réconcilie avec son passé et son héritage familial. Son spectacle est pour lui un moyen de partager ses doutes et ses victoires avec le public. Le public pourra découvrir "Deux Funès" lors de ses prochaines dates, à Verviers le 24 novembre et à Namur le 27 novembre. Un spectacle qui promet de dévoiler un Laurent de Funès plus sincère et plus libre que jamais.