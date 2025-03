"On ne connaît pas de meilleur synonyme au bonheur": Thibaut Roland partage une photo de ses nouveau-nés

Thibaut Roland et Anne Ruwet ont annoncé la naissance de leurs deux enfants, des jumeaux, ce premier mars. Le couple a publié une photo de leurs petits garçons.

"Ils sont arrivés avec un peu d’avance en demandant un transport en taxi limousine vers l’hôpital pour que leur entrée soit triomphale", a écrit Thibaut Roland sur Instagram.

"Ils ont déjà décidé que rien ne valait la vie collée-serrée et que tout serait forcément mieux à deux. Ils s’appellent Max et Théo. On ne connaît pas de meilleur synonyme au bonheur. À notre bonheur", a-t-il ajouté.